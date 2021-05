Color the spectrum - Mark Robert

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4449 Karma: 11757

Le youtubeur Mark Robert a organisé hier soir un live appelé "color the spectrum" avec pleins d'autres youtubeur pour récolter de l'argent en faveur des autistes. Ils ont réussi à récolter plus de 2 millions de dollars (en plus des >950'000$ de sa vidéo précédente). Voici la vidéo du live :



Color the Spectrum LIVE- Mark Rober and Jimmy Kimmel

Contribution le : Aujourd'hui 11:48:11