Kilroy1 Un serpent qui fait le mort 2 #1

Contribution le : Aujourd'hui 12:19:08

Skwatek Re: Un serpent qui fait le mort 0 #2

Ou il vient de se prendre une montée !

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:24

Mamethis Re: Un serpent qui fait le mort 0 #3

DJP

Et comme je l'avais écrit à l'époque :

Contribution le : Aujourd'hui 13:00:26