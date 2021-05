Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Attention au chien! 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4456 Karma: 11768

Vous navigateur est trop vieux Attention au chien! Oui, faites attention à lui, il est fragile

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:19

Skwatek Re: Attention au chien! 1 #2

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44008 Karma: 20642 Là, je dis méfiance. Ça fait style, ça fait style, ET CRAC !!! Une jambe en moins !!!

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:19

Mamethis Re: Attention au chien! 1 #3

Je m'installe Inscrit: 03/11/2004 10:54 Post(s): 412 Karma: 574 En fait, c'est le Parrain…

Attention à ses hommes de mains (ou… chiens de pattes, si vous préférez…)

Contribution le : Aujourd'hui 13:05:19