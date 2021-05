Une dispute de couple qui dégénère

Options du sujet Imprimer le sujet

Elle a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre.



https://foxbaltimore.com/news/local/cecil-county-woman-charged-with-arson-attempted-murder Dans le Maryland, une femme se dispute avec une personne qui semble être son conjoint puis met le feu à la maison, avant de s’installer tranquillement sur une chaise de jardin pour admirer son œuvre, tandis que des personnes sont à l’intérieur.Elle a été arrêtée et accusée de tentative de meurtre.

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15333 Karma: 20531 J’espère que ceux qui filment ont appelé les pompiers dès qu’ils ont vu le feu de poubelle à l’intérieur !

