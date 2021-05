Evolution d'une lampe calebasse

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 58 Karma: 54





Deux petites vidéo d'un artiste polonais qui fabrique des lampes a base de calebasse (



La première assez courte montre l'évolution de la lampe :



Making Of Handcrafted Table Lamp "Escher's Leaves" by Calabarte.



La deuxième présente un peu plus d'image du process et du résultat :



Making Of Nepenthis by Calabarte | From a Gourd To The Fractal Lamp



(bon par contre les lampes sont pas données après, y'en a une seule en vente pour l'instant et c'est à 15000 euros XD) Bonjour tout le monde,Deux petites vidéo d'un artiste polonais qui fabrique des lampes a base de calebasse ( https://www.calabarte.com/ La première assez courte montre l'évolution de la lampe :Making Of Handcrafted Table Lamp "Escher's Leaves" by Calabarte.La deuxième présente un peu plus d'image du process et du résultat :Making Of Nepenthis by Calabarte | From a Gourd To The Fractal Lamp(bon par contre les lampes sont pas données après, y'en a une seule en vente pour l'instant et c'est à 15000 euros XD)

Contribution le : Aujourd'hui 20:08:09