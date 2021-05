Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Mamie soulève des haltères 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70203 Karma: 32647 Mamie soulève des haltères





Elderly Woman Deadlifts Heavy Weights - 1149206

Contribution le : Aujourd'hui 08:57:45

FMJ65 Re: Mamie soulève des haltères 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 11795 Karma: 3611 Chapeau mamie ! La prochaine, c'est un épauler-jeter !

Contribution le : Aujourd'hui 09:05:34

alfosynchro Re: Mamie soulève des haltères 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8780 Karma: 3892 Je confirme : elle n'a pas d'ostéoporose.

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:48