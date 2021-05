Geste acrobatique impressionnant pour stopper un chauffard

Je viens d'arriver Inscrit: 20/12/2016 16:54 Post(s): 6





En Albanie, sur la place Skanderbeg Square, une voiture folle a effrayée plusieurs passants.

Selon les autorités locales, il aurait percuté 3 voitures, il conduisait également sous l’effet de stupéfiants et ne montrait pas de signes rassurants au volant.



Ils ont d’abord tenté à plusieurs de l’arrêter, mais en vain puisque le chauffard continuait de tourner en rond au beau milieu de la place, remplie de public.

Mais alors que personne ne parvient à le stopper, après plusieurs tentatives, un homme habillé de noir va faire son apparition et sprinter en direction de la voiture folle. Il va alors sauter les deux pieds en avant en direction de la fenêtre ouverte et frapper le conducteur à de multiples reprises.

