Pour vous donner un ordre de grandeur:



Le vidéaste se situe à environ 20km du geyser.



Les spécialistes estiment que le flux de lave à été expulsé à environ 300m d'altitude, l'équivalent de la tour Eiffel quoi...



Impressionnant!





Volcano iceland two unbelievably huge monster sized lava fountains,biggest since the eruption start

Aujourd'hui 12:15:04