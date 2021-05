Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund De l'air liquide?! 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4468 Karma: 11808 De l'air liquide?!

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:58

Rodhar Re: De l'air liquide?! 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 06/01/2008 22:54 Post(s): 2560 Karma: 81



Jamais entendu parler de la société



Sympa l'expérience et de voir la réaction en tout cas Ca fait pas loin de 120ans qu'on sait liquefier de l'air grace au procédé inventé par Georges Claude , qui permet de séparer les différents gaz.Jamais entendu parler de la société Air Liquide Sympa l'expérience et de voir la réaction en tout cas

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:04