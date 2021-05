Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Attiser des braises avec une perceuse! Méthode russe

Attiser des braises avec une perceuse!

PurLio Re: Attiser des braises avec une perceuse! Méthode russe

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11422 Karma: 11295 Beaucoup de bricolages pour pas grand chose, avec un sèche-cheveu, ça fait des miracles. A moins qu'il ne soit tous chauves en Russie ? Normalement, c'est un président sur deux simplement.

