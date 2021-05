Un chien se venge d’une petite fille qui l’emmerde à la plage

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12524 Karma: 6042





Dog, "I've had about enough of this."



Tags : chien plage sable fille pied trou creuse envoie Dog, "I've had about enough of this." https://t.co/LS5N9K4nzU

Contribution le : Aujourd'hui 14:18:21