Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un italien qui n'aime vraisemblablement pas trop les cyclistes 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4468 Karma: 11809 Un italien qui n'aime vraisemblablement pas trop les cyclistes :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:22

Meph974 Re: Un italien qui n'aime vraisemblablement pas trop les cyclistes 0 #3

Je m'installe Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 470 Karma: 278 Hum le bus devant a les warning et roule toujours a 20km/h même après avoir dépassé les deux vélo, de quoi avoir un ulcère à s'énerver comme ca pour rien.

Contribution le : Aujourd'hui 15:21:31