Simulation corps humain dans un turbo-réacteur

Inscrit: 31/07/2007 21:04 Post(s): 713 Karma: 1316



Dans un turboréacteur :

https://www.youtube.com/watch?v=yYfrU5WrYu0



Avec un hélicoptère :

https://www.youtube.com/watch?v=VDcDQX7TjhE&t=2s



Dans un hachoir :

https://www.youtube.com/watch?v=s79iVnlnsYg





Bon, si l'aspect du corp humain mixé donne envie de vomir, de façon plus légère, il propose d'assassiner les petits bonhommes d'among us :

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:46