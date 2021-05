Options du sujet Imprimer le sujet

Jebia Les dolines, trou géant qui se forme dans le sol

En Turquie, ces immenses cratères qui se forment dans des champs inquiètent





Les dolines wikipedia



de @Alex333 En Turquie, ces immenses cratères qui se forment dans des champs inquiètent Un post qui explique le phénomène de @

Grobreaker Re: Les dolines, trou géant qui se forme dans le sol

Je m'installe Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 460 Karma: 299 On a pas vraiment d'info sur la taille moyenne de ces trous, mais perso j'aurais peur de conduire mon tracteur et de tomber dans la dedans, je pense que t'a peu de change d'y survivre

