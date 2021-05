Exercices de la Royal Navy en Jet Suit Gravity Industries

Options du sujet Imprimer le sujet

Article du Parisien





Royal Marines Jet Suit Boarding Ex



De quoi vous divertir un peu plus qu'avec des vidéos de chats ou de chiens :D Sur la côte sud de l’Angleterre, des militaires de la marine britannique poursuivent leurs tests des combinaisons volantes Jet Suit de chez Gravity Industries, qui pourraient être un jour utilisées lors d’opérations spéciales.Royal Marines Jet Suit Boarding Ex

Aujourd'hui 17:45:54