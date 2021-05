Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Le drapeau russe enlevé en plein match... Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Reuters - A Polish draughts official removed the Russian flag next to competitor Tamara Tansykkuzhina's name in the Women’s World Championship in Warsaw



Par solidarité, la joueuse polonaise a retiré son drapeau aussi.



En fait, en raison d'histoires de dopage et des sanctions liées, les athlètes russes n'ont pas le droit de concourir sous leur couleur pendant quelques années dans la plupart des compétitions internationales ; y compris le jeu de dame qui adhère à la charte anti-dopage. Il semblerait que les organisateurs ont oublié cela, et se sont ainsi retrouvé dans l'embarras, prenant un décision pour le moins à l'emporte pièce.



Source:



