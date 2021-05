Se filmer en train d'avoir un accident

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12531 Karma: 6060

Alors qu'elle semble tout à fait attentive à sa conduite et que rien ne le laisse présager, une femme a subitement un accident. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de continuer son stream. Show must go on.





Contribution le : Aujourd'hui 18:07:55