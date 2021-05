Options du sujet Imprimer le sujet

Pour rendre hommage à son père, il réalise un score parfait au Bowling avec ses cendres

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 975 Karma: 962 John Hinkle Jr, un habitant de l'Illinois à eu l'idée de remplir une boule de Bowling avec les cendres de son père décèdé et de réaliser un score parfait "13 Strike d'affilée" afin de rendre hommage à celui qui l'avais initié à ce sport quand il avais 4 ans





