Koreus Un chien marche sur une poutre #1

Un chien de race Corgi marche sur une poutre

Narrow Bridge Can't Stop Corgi || ViralHog





Narrow Bridge Can't Stop Corgi || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:32:48

NeZeiQei Re: Un chien marche sur une poutre #2

Le titre exact c'est "un chien rampe sur une poutre"

Contribution le : Aujourd'hui 08:35:03

Variel Re: Un chien marche sur une poutre #3

NeZeiQei Non, le titre exact c'est plutôt "Un chien sur une poutre"

Contribution le : Aujourd'hui 08:41:43