Webhamster
Un homme essaie de décoller dans un hélicoptère fait maison





Homemade Helicopter Has Trouble Taking Off || ViralHog

NeZeiQei
Hélicoptère conception Russe marcher avec Vodka, pilote lui se consoler avec Vodka aussi.

gazeleau
essayer, essayer, ... il aurait réussi s'il n'avait pas oublié l'amarage.

Kratos2077
C'est amusant. Des que l'hélicoptère se plante et se met de travers, la caméra se met à filmer de travers aussi...

essayer, essayer, ... il aurait réussi s'il n'avait pas oublié l'amarage.

NeZeiQei
Citation :
essayer, essayer, ... il aurait réussi s'il n'avait pas oublié l'amarage.

c'est balot il est resté attaché à la bitte.

