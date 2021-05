Un pilote d'avion nettoie son pare-brise + Un chien se prend une vitre

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70242 Karma: 32670

Un pilote nettoie le pare-brise de son avion de ligne à Kansas City





Airline Pilots Manually Wipe Windshield before Flight || ViralHog



Un chien se prend une vitre





Dog Coming into House Knocks Over Glass Door || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:56:55