Quand tu penses un peu trop aux jeux video

Mitri #1

Attention, vidéo bien bien datée



Attention, vidéo bien bien datée

Contribution le : Aujourd'hui 11:34:38

NeZeiQei #2

Il aurait pas pu dire "PlayStation" comme tout le monde, non mais je te jure où on va?

Contribution le : Aujourd'hui 11:47:27

Turbigo #3

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1295 Karma: 885

J'avais compris "having a weed"
Bon lui ça va, il est accro à des trucs normaux ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:59:03