Skwatek Technique pour ouvrir un bocal

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44041 Karma: 20673 Une technique tout en douceur pour faire un appel d'air dans un bocal afin de pouvoir l'ouvrir facilement.



LeFreund Re: Technique pour ouvrir un bocal

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4487 Karma: 11894 Ok mais on trouve où un russe comme ça? Ils en ont à l'ambassade?

