Gradins rétractables au Tobin Center

Avaruus

Source



Tobin Center of the Performing Arts



Sièges rétractables : 722

Tobin Center of the Performing Arts

Sièges rétractables : 722
Nombre total de sièges : 1759

Contribution le : Aujourd'hui 15:37:35

gazeleau

go go gadget-o-gradins

Et si le stagiaire appuie sur le bouton lorsque la salle est comble ?





Et si le stagiaire appuie sur le bouton lorsque la salle est comble ? Citation :Et si le stagiaire appuie sur le bouton lorsque la salle est comble ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:44:39

Avaruus

@gazeleau

Bah c'est un centre de performances artistiques, ça transforme le spectacle en fête foraine.^^

Bah c'est un centre de performances artistiques, ça transforme le spectacle en fête foraine.^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:47:04

Grobreaker

@gazeleau Vu la vitesse des gens qu'on voit à l'écran, je pense que même si t'étais entrain de pioncer t'a le temps de largement évacuer x)

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:22

NeZeiQei

C'est sur que vu comme ça, tu passe beaucoup moins de temps à ranger les fauteuils.

Contribution le : Aujourd'hui 16:02:25