Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Jongler avec un couteau 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9528 Karma: 8731

Source



Je n'avais jamais vu cette manière de faire, c'est original. Je n'avais jamais vu cette manière de faire, c'est original.

Contribution le : Aujourd'hui 15:53:22

NeZeiQei Re: Jongler avec un couteau 0 #2

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 334 Karma: 198 Vu le titre je ne m'attendais pas à ça. Je suis agréablement surpris.

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:19