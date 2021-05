Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Dessiner sur du papier à bulles

Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9547 Karma: 8741

Source



Une femme injecte de la couleur dans les bulles d'un papier à bulles pour dessiner, ici un Transformer. Il faut beaucoup de patience.^^ Une femme injecte de la couleur dans les bulles d'un papier à bulles pour dessiner, ici un Transformer. Il faut beaucoup de patience.^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:56:45

NeZeiQei Re: Dessiner sur du papier à bulles

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 346 Karma: 202 Sans compter le talent de ouf nécessaire, cette patience de malade qu'il faut.

Contribution le : Aujourd'hui 16:00:38