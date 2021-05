Un livreur content de passer à la télé

Options du sujet Imprimer le sujet

https://www.reddit.com/r/Whatcouldgowrong/comments/n5bjaf/if_you_swirling_the_bike/ Pendant un reportage dans la rue pour un JT roumain, un livreur à vélo qui passe derrière la journaliste voit qu'il va être filmé et décide alors de faire des zig-zags pour attirer l'attention. Il va y arriver un peu trop bien...

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 345 Karma: 201 Il a donné son maximum on peut pas lui en vouloir. En plus je trouve que sa réaction à la fin est très positive.

