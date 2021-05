Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un éléphant rampe sous une barrière censée l'empêcher de passer 2 #1

Je ne pensais pas que les éléphants pouvaient faire ça. Je ne pensais pas que les éléphants pouvaient faire ça.

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:20

gazeleau Re: Un éléphant rampe sous une barrière censée l'empêcher de passer 2 #2

@Avaruus a écrit:

Je ne pensais pas que les éléphants pouvaient faire ça.

L'ingénieur qui a étudié cette barrière non plus ^^ Citation :L'ingénieur qui a étudié cette barrière non plus ^^

Contribution le : Aujourd'hui 16:38:40