Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Une lionne va au fast food 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9547 Karma: 8741

Source



Tags : lionne antilope ou gazelle poussière repas chasse safari hautes herbes jeep sans toit afrique jinroh conducteur surpris et méfiant casquette verte masque covid prédateur proie soleil derrière les nuages Tags : lionne antilope ou gazelle poussière repas chasse safari hautes herbes jeep sans toit afrique jinroh conducteur surpris et méfiant casquette verte masque covid prédateur proie soleil derrière les nuages

Contribution le : Aujourd'hui 16:52:46

PurLio Re: Une lionne va au fast food 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11434 Karma: 11312 Pour être fast, c'est fast.



Mots-clés pour une future recherche : lionne antilope course safari



EDIT : ah bien vu. Par contre, "jinroh" ?



RE-EDIT : ouais mais si tu fais des blagues... ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:10

Avaruus Re: Une lionne va au fast food 0 #4

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9547 Karma: 8741 @PurLio

J'avais déjà mis les mots-clés mais ils étaient en blanc. Je les ai remis en couleur.



Bé quoi, tu ne l'as pas vu dans la vidéo ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:37

NeZeiQei Re: Une lionne va au fast food 0 #6

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 347 Karma: 202 Ca va à une de ces vitesse !! En plus on est aux premières loges du spectacle. Impressionant.

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:14