Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un trail sportif à Madère 1 #1

Pavé César Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 9546 Karma: 8741

Source



Des cyclistes font un trail à madère en VTT, assez vite il faut dire. La vidéo a peut-être été accélérée par moments, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, mais je peux me tromper. Des cyclistes font un trail à madère en VTT, assez vite il faut dire. La vidéo a peut-être été accélérée par moments, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, mais je peux me tromper.

Contribution le : Aujourd'hui 17:07:12

NeZeiQei Re: Un trail sportif à Madère 0 #2

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 345 Karma: 201 t'a pas intérêt de faire un écart à droite, faut pas se louper.

Contribution le : Aujourd'hui 17:21:55