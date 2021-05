Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Quand un député sort un joint à l'Assemblée... 0 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 866 Karma: 393 La rhétorique de Darmanin est complètement à côté de la plaque comme c'est étonnant !!!

Le député Lambert explique que c'est justement pour faire de la prévention et lutter contre les trafics...



Un député brandit un joint en pleine Assemblée et ça n'a pas plu à Darmanin

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:08

Le sujet est verrouillé