Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Superbe feinte en volley 🏐 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12534 Karma: 6068





https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/n5j0d2/mad_skill/



Tags : volley-ball tête smash contre Ou quand l’échec est élevé au rang d’art...

Contribution le : Aujourd'hui 22:34:58