exhumation de vieille vidéo

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 478 Karma: 1055



Prince Gently Weeping from Rock Hall 2004: NEW DIRECTOR'S CUT!







Cela se passe en 2004 lors de la cérémonie d'intronisation du Rock & Roll Hall of Fame de Prince .Le musicien y a interprété ce solo fascinant lors d'une reprise du classique des Beatles avec le regretté Tom Petty, Jeff Lynne et Steve Winwood, pour rendre hommage à George Harrison.La vidéo n'est pas inédite ,mais le réalisateur de l'époque (Joel Gallen) y a apporté quelques modifications.



Un seul regret ;ne pas avoir été dans la salle à l'époque



Prince Gently Weeping from Rock Hall 2004: NEW DIRECTOR'S CUT!Cela se passe en 2004 lors de la cérémonie d'intronisation du Rock & Roll Hall of Fame de Prince .Le musicien y a interprété ce solo fascinant lors d'une reprise du classique des Beatles avec le regretté Tom Petty, Jeff Lynne et Steve Winwood, pour rendre hommage à George Harrison.La vidéo n'est pas inédite ,mais le réalisateur de l'époque (Joel Gallen) y a apporté quelques modifications.Un seul regret ;ne pas avoir été dans la salle à l'époque

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:04