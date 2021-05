Drift en bateau sur la glace + Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électrique

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44045 Karma: 20678

Un homme fait un drift sur de la glace aux commandes d'un bateau.



Un livreur Uber Eats se fait voler son vélo électrique pendant qu'il récupère une commande dans un restaurant McDonald's à Gloucester, en Angleterre.





UberEats Worker has his E-bike STOLEN, POLICE called, HERO Uber Driver helped chase and RECOVER!

