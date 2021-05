Kevin Samuels, l'homme qui ramène les femmes à la réalité (anglais)

Je suis accro Inscrit: 11/01/2009 22:30 Post(s): 1210

Je suis tombé sur cette chaîne d'un conseiller en image et coach en style de vie qui répond aux questions de femmes ayant des problèmes pour trouver l'homme de leur vie.



Dans beaucoup de cas, il a affaire à des femmes ayant une estime de soi exagérée ou alors d'autres qui demandent la lune en termes d'homme à rencontrer/épouser.



Je l'ai trouvé particulièrement incisif dans cette vidéo que je voulais vous partager (en anglais).

J'aime bien le bonhomme même si parfois je ne suis pas toujours d'accord.





The "You're Average At Best" Video - The Full Interview

