Déployer les grands moyens pour récupérer un avion RC coincé dans un arbre

Source



Sauvetage improbable d'un avion RC écrasé dans un arbre par deux personnes en hélicoptère (un instructeur et son élèves) qui passaient à ce moment-là. Sauvetage improbable d'un avion RC écrasé dans un arbre par deux personnes en hélicoptère (un instructeur et son élèves) qui passaient à ce moment-là.

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:33