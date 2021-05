Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer 🏰 Le Mont-Saint-Michel : normand ou breton ? 4 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 532 Karma: 690



C'est Jamie qui l'a dit...

Fier d’être Normand C'est Jamie qui l'a dit...Fier d’être Normand

Contribution le : Aujourd'hui 09:37:02

PurLio Re: 🏰 Le Mont-Saint-Michel : normand ou breton ? 0 #6

Je poste trop Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 11440 Karma: 11314

@Skwatek a écrit:

Sujet à haut risque !



Pourquoi ? C'est pas britannique ce tas de briques ? Citation :Pourquoi ? C'est pas britannique ce tas de briques ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:22