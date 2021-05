Il crée sa propre salle de sport avec du bois, des parpaings et des pneus !

Je masterise ! Inscrit: 03/03/2009 22:44 Post(s): 4473 Karma: 2980

Salles de sport fermées ? Des kilos en trop ? Will Hartzell fait preuve de génie et de créativité en créant son propre temple en extérieur.

Des beaux parpaings, des planches de bois, des clous et quelques coups de marteau et le « tour est joué » pour ce fermier américain du Mississippi.





