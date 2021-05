Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Rentrer par la porte et sortir par la fenêtre 1 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 538 Karma: 696

Man Walks Straight Into Shop Window || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 14:33:05

alfosynchro Re: Rentrer par la porte et sortir par la fenêtre 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 8811 Karma: 3907 C'est pas en France ; c'est interdit ce genre de vitre pour les vitrines. Normalement ça devrait être du stadip (feuilleté)...

Ça va là, j'me la pète assez ?

Contribution le : Aujourd'hui 15:06:47