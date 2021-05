Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un petit crabe protecteur de sa chérie 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15166 Karma: 12368

Contribution le : Aujourd'hui 19:17:16

Ustost Re: Un petit crabe protecteur de sa chérie 1 #2

Je m'installe Inscrit: 20/03/2019 10:42 Post(s): 480 Karma: 756 Normal, si elle disparait, elle ne pourra plus faire la cuisine.



Ceci était un communiquer des beaufs de France.

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:28