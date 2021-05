[Question] Heure autorisée le matin pour nuisance sonore

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 6894 Karma: 2921

Salut les Koko !





Est-ce quelqu'un s'y connait en matière de nuisance sonore en commune svp ?



Je résume en vite fait , j'ai un p×*#*%. de voisin en face de chez moi qui entreprend des travaux sur ça maison en extérieur , il a fait appel à une entreprise professionnelle pour ces travaux .



Et donc ça tombe pile poil au moment où je prend une semaine de congé (et dieu sait que je l'attendais cette semaine de congé) , étant un gros dormeur j'aime me lever tard et là je vais en avoir besoin



Il ont déjà fait 2 journée le matin commençant à 8h du coups c'est bruyant et irritant.



Y a t-il une loi sur ce sujet pour les nuisances tôt le matin en semaine ?



(Je vais péter un câble )

Contribution le : Aujourd'hui 20:07:45