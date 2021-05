hamburger à Séoul

Je m'installe Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 480 Karma: 1059



매일 완판! 미국 베스트버거 어워드에서 1위를 3번이나 수상한 햄버거 끝판왕! 빵부터 베이컨, 소스까지 모두 직접 만드는 수제버거 / Handmade Burger





voilà,je pose cela à l'heure du repas.Après cela plus question de me proposer un Mc do 매일 완판! 미국 베스트버거 어워드에서 1위를 3번이나 수상한 햄버거 끝판왕! 빵부터 베이컨, 소스까지 모두 직접 만드는 수제버거 / Handmade Burgervoilà,je pose cela à l'heure du repas.Après cela plus question de me proposer un Mc do

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:09