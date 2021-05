Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 1000 Karma: 980

AymericCaron

Citation : Que faire des cons? Il faut faire avec





Pas très d'accord avec lui, après ce n'est que son avis et moi le miens mais pour moi la meilleure chose à faire avec un con ce n'est pas de "faire avec" mais de l'éduquer, surtout quand il prend l'exemple de ces voisins bruyants.

J'ai plutôt l'impression qu'il a trouvé dans le fait de "faire avec ses voisins bruyants" une manière de pousser un peu plus sa philosophie et/ou ne pas assumer son manque de courage de régler la situation, moi si j'ai des "voisins bruyants" je vais les trouver et si ca ne règle pas le problème je passe par la justice.



Hors de question de "faire avec".



Après ce n'est qu'un point de vue et chacun a le sien, mais le mode "passif face à un con" non merci, c'est plutôt un comportement victimaire que "humain" comme il le sous entend



Contribution le : Aujourd'hui 11:28:28