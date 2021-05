Pierre Tardivel, précuseur du ski de pente raide

Je viens d'arriver Inscrit: 31/05/2018 05:26 Post(s): 60 Karma: 57







J'aime tout particulièrement l'échange qu'ils ont dans le dernier tier de la vidéo



Ses derniers mots (de la vidéo) : "Jsais pas si ça passe, ça a pas l'air d'être une grosse falaise !" (d'un ton bien trop enjoué xD) Vidéo un peu ancienne (format 4:3 xD), sur Pierre Tardivel lors de la descente de la Pointe Percée (face Est). Le mec est complètement fou

Contribution le : Aujourd'hui 11:00:18