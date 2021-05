Index des forums Koreus.com Le Bar [Le Précepteur] - Vulgarisation de la philosophie Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

La narration est sublime, les sujets sont abordés de façon à ce que tout le monde puisse comprendre sans avoir aucune notion de philosophie et je trouve ça incroyablement bien amené !



L'auteur de la vidéo nous explique toutes les subtilités au sujet de la fameuse citation de Pascal "Le cœur a ses raisons que la raison ignore" et c'est super intéressant, c'est tellement plus profond que le sens commun qu'on lui donne au travers d'une discussion sur les sentiments amoureux.



PASCAL - Le cœur a ses raisons que la raison ignore



Un autre sujet excellemment bien traité est celui du divertissement, une valeur propre à Koreus.com !



PASCAL - Le divertissement



