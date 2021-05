Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Une Bonne Pizza Au Feu De Bois 2 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 210 Karma: 181 Pour me remettre de ma précédente video, une bonne pizza... ou pas :'(

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:49

AymericCaron Re: Une Bonne Pizza Au Feu De Bois 0 #2

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 895 Karma: 412

En plus elle a pas l'air végan cette pizza !!! En plus elle a pas l'air végan cette pizza !!!

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:00

Lexode Re: Une Bonne Pizza Au Feu De Bois 0 #3

Je suis accro Inscrit: 09/12/2014 23:13 Post(s): 760 Karma: 537 N'étant pas pizzaiolo mais juste amateur de bouffe, je me demande si c'est pas parce que la pelle était trop chaude et la pate pas assez farinée en dessous.

Pov pizza :'(

Contribution le : Aujourd'hui 17:57:20