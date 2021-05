Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS L'effet du son sur de l'eau 2 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 225 Karma: 209 Les conséquences du son au niveau physique m'ont toujours fasciné.

Et j'aime croire en la théorie du son pour la construction des pyramides !?!?





foetis Re: L'effet du son sur de l'eau 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 01/10/2014 16:05 Post(s): 3545 Karma: 2193 @THSSS jamais entendu parler de cette théorie pour les pyramides, je vais me renseigner un peu



En effet très étrange ta video

