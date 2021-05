Arc moderne vs Arc ancestral

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 226 Karma: 213

Un américain montre son arc hi-tech à une tribu de chasseurs.

Forcément cela fascine et il est tellement fier de lui...

Seulement il ne tiendrait pas longtemps s'il devait vivre comme eux.



Cela me rappelle une course entre l'armée australienne et des Aborigènes. Traverser un désert (ou plus je ne me souviens pas très bien).

Le bataillon était certes arrivé en tête, mais totalement épuisé alors que les Aborigènes auraient facilement fait le chemin inverse dans la foulée.





