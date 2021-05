Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Technique de défense d'un lézard 1 #1

Je m'installe Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 229 Karma: 218 wow ! je connaissais celui avec les larmes de sang mais pas celui là...

Ca trisse pas pour rire !!!





Contribution le : Aujourd'hui 12:50:38

NeZeiQei Re: Technique de défense d'un lézard 1 #2

Je m'installe Inscrit: 23/08/2020 22:30 Post(s): 366 Karma: 227 Il gicle du liquide par la queue. Ancestral cette méthode.

Contribution le : Aujourd'hui 13:16:42

-Flo- Re: Technique de défense d'un lézard 0 #3

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12546 Karma: 6118

@THSSS a écrit:

Ca trisse pas pour rire !!!





Lorrain spotted ! Citation :Lorrain spotted !

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:16