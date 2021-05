Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un enfant court sur un passage pour piétons 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70270 Karma: 32684 Et une voiture ne respecte pas le code de la route





FMJ65 Re: Un enfant court sur un passage pour piétons 0 #3

On ne voit pas s'il y a une voiture devant la blanche, donc pareil le passage piéton été masqué pour la voiture qui arrive en face. Visiblement il n'a regardé avant de traverser !....On ne voit pas s'il y a une voiture devant la blanche, donc pareil le passage piéton été masqué pour la voiture qui arrive en face.

